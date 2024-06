UEFA EURO 2024, l’Olanda batte una buona Polonia (2-1): la decide Weghorst appena entrato

Una bella partita in quel di Amburgo tra Polonia e Olanda, partita decisa da una rete di Weghorst al primo pallone giocato dopo aver sostituito Depay al centro dell’attacco.

Un primo tempo molto aperto, con l’Olanda ad attaccare a testa bassa da subito, per poi passare in svantaggio su sviluppo da corner, con la testata di Buksa. La Polonia prende fiducia, l’Olanda non smette di creare, Szczesny salva in più occasioni ma è Gakpo a trovare il gol del pareggio con deviazione e si va al riposo sull’1-1. Nel secondo tempo ritmi più bassi, la Polonia prova a giocare e prende il pallino ma l’Olanda quando attacca mette sempre paura. Szczesny decisivo fino all’83’ quando Weghorst lo batte da pochi passi. Inizia bene il percorso dell’Olanda a EURO2024.

Polonia-Olanda, il tabellino del match

POLONIA: Szczesny W.(P), Bednarek J., Salamon B., Kiwior J., Frankowski P., Zielinski P.(C), Romanczuk T. (dal 10′ st Slisz B.), Zalewski N., Urbanski K. (dal 10′ st Swiderski K.), Szymanski S. (dal 1′ st Moder J.), Buksa A.. A disposizione: Bereszynski B., Bulka M.(P), Dawidowicz P., Grosicki K., Lewandowski R., Moder J., Piatek K., Piotrowski J., Puchacz T., Skoras M., Skorupski L.(P), Slisz B., Swiderski K., Szymanski D., Walukiewicz S. Allenatore: Probierz M..

OLANDA: Verbruggen B.(P), Dumfries D., de Vrij S., van Dijk V.(C), Ake N., Schouten J., Reijnders T., Veerman J. (dal 17′ st Wijnaldum G.), Simons X. (dal 17′ st Malen D.), Depay M. (dal 36′ st Frimpong J.), Gakpo C. (dal 36′ st Weghorst W.). A disposizione: Bergwijn S., Bijlow J.(P), Blind D., de Ligt M., Flekken M.(P), Frimpong J., Geertruida L., Gravenberch R., Maatsen I., Malen D., van de Ven M., Weghorst W., Wijnaldum G., Zirkzee J. Allenatore: Koeman R..

Reti: al 16′ pt Buksa A. (Polonia) al 29′ pt Gakpo C. (Olanda) , al 38′ st Weghorst W. (Olanda) .

Ammonizioni: al 15′ pt Veerman J. (Olanda).