Pioggia di gol tra Milan e Salernitana | A San Siro finisce 3-3

Scendere in campo potrà sembrare una sola formalità per Milan e Salernitana questa sera, con le due compagini che sono ormai certe di rimanere nelle loro rispettive posizioni da più di qualche giornata, ma la voglia di chiudere al meglio questo campionato alimenta la brama di ottenere i tre punti, in particolare ai rossoneri, che desiderano onorare il percorso di Pioli nella sua ultima partita da allenatore del Milan.

Il diavolo manifesta la sua fame di vittoria già nei minuti iniziale del match, andando in più di un occasione vicino al vantaggio, trovato dal suo numero 10 Rafael Leao al 22°, su un clamoroso errore di Fiorillo, e confermato pochi minuti dopo da Giroud, anche lui alla sua ultima apparizione a San Siro.

Milan-Salernitana, la ribalta la Salernitana nella ripresa

Si abbassano notevolmente i ritmi nel secondo tempo, con il Milan che permette anche alla Salernitana di gestire di più al possesso, che ne approfitta creando più di qualche azione, ma l’assenza di cinicità prevale sulla forza di volontà dei granata, che sprecano più di qualche occasione pericolosa negli ultimi metri, ma che riescono comunque a trovare il gol del 2-1 con Nwankwo a metà ripresa.

Le speranze dei campani si attenuano però al 78° con il gol di Calabria, che spezza le gambe ai granata, ridimensionando le loro ambizioni di poter agguantare per lo meno il pareggio. La riapre però la Salernitana al 87°, con il sigillo ci Sambia, e, nonostante i tempi sembrino troppo ristretti, non tarda ad arrivare il 3-3 ancora con il loro numero 9, che condanna il Milan ad un misero pareggio.

Milan-Salernitana, il tabellino:

MILAN (4-3-3): Mirante (dal 88° Nava); Calabria, Gabbia (dal 58° Caldara), Tomori (dal 88° Kjaer), Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud (dal 85° Jovic), Rafael Leao (dal 59° Adli). Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Musah.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Gyomber (dal 75° Pellegrino); Sambia, Coulibaly, Maggiore (dal 82° Sfait), Zanoli (dal 82° Legowski); Candreva (dal 61° Vignato), Kastanos (dal 61° Nwankwo); Tchaouna. Allenatore: Stefano Colantuono

A disposizione: Costil, Salvati, Nwankwo, Pellegrino, Sfait, Ferrari, Guccione, Fusco, Di Vico, Vignato, Boncori, Legowski.

Reti: Leao al 22° (M), Giroud al 27° (M), Nwankwo al 64° e al 89° (S), Calabria al 77° (M), Sambia al 87° (S).

Ammoniti: Pierozzi (S).

Espulsi: nessuno