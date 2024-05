Il Milan potrebbe aver trovato il suo nuovo allenatore. Salutato Stefano Pioli, la dirigenza del Diavolo è pronta a far firmare Paulo Fonseca. Secondo le ultime novità, sono emersi anche dettagli sull’ingaggio del tecnico.

Milan-Fonseca, pronto un biennale

Paulo Fonseca vicino ad essere il nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Nella giornata odierna, come noto, il club rossonero ha emesso un comunicato in cui riferiva la decisione di interrompere il rapporto con Stefano Pioli al termine del campionato. Questo apre dunque all’arrivo ufficiale di un altro tecnico e al momento sarebbe l’ex Roma il profilo più vicino alla firma.

Sembra che Fonseca sia ad un passo per il trasferimento, il portoghese lascerà il Lilla, con cui chiude i rapporti dopo due anni ed è vicino alla firma con il Milan. L’accordo tra le parti prevede un contratto biennale fino al 2026 con un opzione per il terzo a 3,4 milioni di euro a stagione. Per quanto concerne la firma questa dovrebbe avvenire nella giornata di martedì prossimo 28 maggio. La notizia arriva da Nicolò Schira su X.