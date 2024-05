Frosinone-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Questa partita sarà da tenere d’occhio così come quella che si giocherà in contemporanea al Castellani tra Empoli e Roma per sapere chi sarà la terza retrocessa insieme a Salernitana e Sassuolo. Il Frosinone ha a disposizione due risultati su tre mentre in caso di vittoria dell’Udinese i ciociari dovranno sperare che l’Empoli non ottenga i tre punti contro i giallorossi. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 26 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Frosinone-Udinese

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Ebosele, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro