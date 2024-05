Zaniolo conferma i contatti col Milan: “Fiorentina? Presto per dire dove giocherò. Fonseca un grande allenatore”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Aston Villa, ha parlato del suo futuro, considerato che l’esterno ex Roma potrebbe far ritorno in Italia, visto che piace alla Fiorentina e non solo.

Zaniolo: “Mi manca l’Italia ma..”

Queste le parole del giocatore: “Non so quante possibilità ci siano che io torni a giocare in Italia”. Continua il calciatore, “Leggo dell’interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò da luglio. La verità è che l’Italia mi manca ma oggi tutto è possibile, in Italia o all’estero”.

Sul Milan: “Sì, c’è stato decisamente qualcosa, è un onore essere stato considerato all’altezza del Milan”.

Che ricordo hai di Fonseca? “Un grande allenatore, e una bravissima persona, onesta. Gli piace un gioco offensivo. E dice le cose in faccia, non è scontato. Aveva cura dei particolari in allenamento e serenità. Non dimentichiamo che con la Roma arrivò in semifinale di Europa League battendo Braga, Shakhtar e Ajax”.