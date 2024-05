Milan-Salernitana, le scelte di Pioli e Colantuono

È la notte dei saluti in casa Milan, con Pioli e Giroud, protagonisti dello storico diciannovesimo scudetto, che saluteranno i tifosi rossoneri. Lo è anche per la Salernitana, retrocessa in Serie B. Non mancherà il francese dal 1′, supportato da Pulisic e Leão. Per i campani c’è Simy titolare.

Milan-Salernitana, le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Gyomber; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. All. Colantuono