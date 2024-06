Forte desiderio di tornare a giocare in Serie A, rossoneri alla finestra

Ritorno di fiamma per Alvaro Morata. Non solo la Juventus, l’attaccante spagnolo piace anche ad altri club di Serie A, tra questi anche il Milan. L’ex Juve potrebbe essere l’alternativa a Joshua Zirkzee in caso di mancata trattativa con il giocatore del Bologna.

Milan, idea Morata in alternativa a Zirkzee

Lo spagnolo è uno degli attaccanti più amati dalle squadre italiane, l’anno scorso era un obiettivo di Mourinho e anche quest’anno De Rossi ha un debole per lui. Il Milan ci ha pensato come alternativa a Zirkzee, la trattativa ha diversi ostacoli. Morata, attualmente impegnato con la sua Spagna per l’Europeo, potrebbe essere un obiettivo nel periodo di fine mercato.

La clausola che blocca lo spagnolo è di circa 12 milioni di euro, cifra che non spaventa i rossoneri, ciò che preoccupa è il ricco ingaggio da versare ogni anno nelle casse dell’attaccante dell’Atletico Madrid: 5.5 milioni di euro. L’ex giocatore della Juventus è molto legato alla Serie A ed è sempre ben lieto di giocare nel nostro campionato. Nella stagione appena terminata, il 31enne ha messo a segno 21 gol in 48 presenze tra le varie competizioni. Per il Milan potrebbe essere un Numero 9 importante.