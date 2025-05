Torino-Inter, le ultime sulle formazioni

Dopo la finale di Champions League e la straordinaria semifinale di Milano contro il Barcellona, l’Inter parte alla volta di Torino per conquistare punti fondamentali per lo Scudetto. I nerazzurri, costretti ad inseguire il Napoli, hanno un solo risultato a disposizione. I granata di Vanoli arrivano alla sfida da undicesimi e un ruolino di marcia altalenante.

Possibile cambio a centrocampo per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe far rifiatare Mkhitaryan e dare spazio a Zielinski in mezzo al campo. In avanti spazio per Correa accanto a Thuram. Tra i titolari in difesa c’è De Vrij.

Torino-Inter, le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.