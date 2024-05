Juventus, Chiesa apre al rinnovo | Roma sempre alla finestra

Chiesa ha aperto al rinnovo di contratto con la Juventus almeno per un altro anno. La Roma rimane alla finesta.

Federico Chiesa, aria di rinnovo con la Juventus. Il fantasista italiano ha ancora un anno di contratto per un ingaggio pari a 5 milioni di euro a stagione e secondo dall’edizione La Gazzetta dello Sport avrebbe aperto al prolungamento con la Juventus almeno per un altro anno, per giocarsi le cinque competizioni a cui parteciperanno i bianconeri nella prossima stagione.

Rinnovo Chiesa, i dettagli dell’affare

Il compromesso sarebbe un rinnovo annuale, fino al 2026, senza un aumento dell’ingaggio. Dal football director Cristiano Giuntoli filtra sicurezza sulla chiusura dell’accordo, anche per i buoni rapporti con l’agente Fali Ramadani. Ogni conversazione formale però è rimandata a giugno, a campionato finito, quando la società avrà in mano il bilancio esatto.

Se la trattativa non dovesse andare in porto c’é De Rossi alla finestra

Intanto in casa Juventus guarda con attenzione la Roma, che avrebbe messo nel mirino il numero 7 bianconero per la prossima stagione. De Rossi ha individuato in Chiesa quelle caratteristiche di strappo e di dribbling che mancano alla sua rosa e starebbe provando a convincere il ragazzo già da qualche settimana. Si preannuncia un mercato estivo molto interessante…