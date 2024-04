Allegri: “Dispiace non aver vinto. Ho grande rispetto per Pioli, Chiesa è entrato bene”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Allegri: “Con Vlahovic non è successo niente”

Queste le parole riportate da Tuttojuve.com:

Si aspettava qualcosa in più?

“Dispiace non aver vinto. La squadra, soprattutto nel secondo tempo ha avuto più fiducia. Abbiamo concesso poco o niente al Milan. Dispiace non aver vinto, ma abbiamo messo un punto in più in classifica. Abbiamo fatto una buona partita”.

Cosa è successo con Vlahovic?

“Con Vlahovic non è successo niente. Ho fatto un cambio che ritenevo giusto. Ero speranzoso, perchè nelle ultime partite i cambi sono stati decisivi. L’importante è che Vlahovic abbia fatto una buona prestazione”.

È successo qualcosa con un tifoso alla fine? Come commenta i fischi?

“Non si può mettere d’accordo tutti nella vita. Ho salutato un mio amico”.

Un giudizio su Pioli?

“Io ho grande rispetto per Stefano. Ha fatto e sta facendo un buon lavoro. Posso esprimere solo un pensiero positivo. Critiche? Mi criticavano quando vincevamo figuriamoci ora che non stiamo vincendo”.

Come mai si parla così tanto del suo futuro?

“In questo momento stiamo vivendo con la squadra e la società abbiamo la Champions da raggiungere. Siamo finale di Coppa Italia. Speriamo di vincerla e dobbiamo essere bravi e fortunati, questa partita va preparata con serenità e fiducia”.

Chiesa ha spaccato la partita?

“Chiesa è entrato molto bene, perché riuscivamo sempre a trovarlo con un po’ di spazio. Ha creato delle situazioni importanti, poteva fare ancora meglio. Sono molto contento, come lo ero anche nelle precedente. Oggi ho preferito Yildiz, perché lui aveva giocato molto. La squadra sta bene, però ora è importante ritrovare la fiducia”.