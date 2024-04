Juventus-Milan, Allegri punta ancora su Chiesa: ma Yildiz scalpita

In un match fondamentale più per la Juventus, che per il Milan, si affrontano la seconda e la terza forza del campionato. La squadra di Pioli dopo la delusione nel derby deve riscattarsi nonostante le diverse assenze a cominciare dai terzini.

Juventus-Milan, sfida al passato per Allegri

Ma anche la Juventus ha i suoi problemi, con Allegri(i bianconeri devono vincere assolutamente) che schiera Alcaraz dall’inizio e si aggrappa ancora a Chiesa, favorito su Yildiz. Questo è quanto riportato da Sky Sport.