Club Brugge-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Trasferta complicata per Italiano in terra belga ma si riparte dal 3-2 dell'andata in favore dei viola

Il gol di Nzola nei minuti finali al Franchi ha dato la possibilità alla Fiorentina di andare in Belgio con due risultati su tre per accedere alla finale. Il Brugge lo scorso weekend ha battuto fuori casa l’Anversa e si è preso il primo posto solitario del campionato grazie al pareggio dell’Anderlecht. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN mercoledì 8 maggio alle ore 18:45.

Probabili formazioni Club Brugge-Fiorentina

BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. All. Hayen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti. All. Italiano