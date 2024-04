Juventus-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Archiviato lo scudetto, si sfidano Juventus-Milan in un match che ha poco da chiedere anche se la squadra di Allegri deve ancora qualificarsi per un posto in Champions League con il Bologna che è alle calcagne e la settimana prossima ci sarà un altro scontro diretto con la Roma. L’allenatore toscano e Pioli devono vincere per salvare in parte la stagione visto che i due a meno di clamorosi colpi di scena lasceranno rispettivamente Torino e Milano.

Juventus-Milan, le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Terracciano, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.