Lazio, idea Sissoko per il centrocampo | I dettagli

Nonostante non abbia avuto la possibilità di effettuare dei ritocchi alla squadra dal suo arrivo, i risultati ottenuti da Tudor alla Lazio hanno certamente superato le aspettative dei tifosi laziali che, nonostante sia una possibilità molto remota, sognano un piazzamento in Champions che è ancora aritmeticamente possibile.

Lazio, proposto Ibrahima Sissoko per il centrocampo

Per dare continuità a quanto fatto di buono da Tudor fino ad ora servirà concedere al tecnico ex Marsiglia alcuni profili che siano adatti al suo stile di gioco, a partire dal centrocampo, dove si è evidenziata una forte mancanza della componente fisica a eccezione di Guendouzi, Kamada e Vecino, i tre centrocampisti su cui sta puntando maggiormente.

Per sopperire a questa mancanza, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al tecnico serbo sarebbe stato proposto il calciatore dello Strasburgo Ibrahima Sissoko, le cui caratteristiche corrispondono all’identikit del centrocampista di cui è alla ricerca Igor Tudor. Il calciatore potrebbe arrivare inoltre a parametro zero, in quanto in scadenza a Giugno.