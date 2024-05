Club Brugge-Fiorentina, le scelte di Hayen e Italiano: le formazioni

Il 3-2 del Franchi lancia la Fiorentina verso la seconda finale di UEFA Conference League. I viola, grazie alla rete di Nzola, arrivata nei minuti finali, partono con un vantaggio in Belgio. Italiano opta per Martinez Quarta accanto a Milenkovic al centro della difesa, sostenuti da Dodò e Biraghi sulle fasce. In mezzo al campo Mandragora e Arthur alle spalle di Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé sulla trequarti. In avanti il solo Belotti. Tra i pali c’è Terracciano.

Club Brugge-Fiorentina, le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (5-3-2): Jackers; Meijer, Sabbe, Mechele, Spileers, Skóraś; Odoi, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Thiago. All. Hayen.