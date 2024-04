Juventus, Samardzic potrebbe liberarsi a zero a fine stagione | La situazione

Per la Juventus torna in vigore la pista Lazar Samardzic, che è stato cercato a lungo nel mercato invernale non solo dai bianconeri, ma anche da altre squadre italiane. Secondo “Calciomercato.com” ci sarebbe una clausola sul quale il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero se l’Udinese dovesse retrocedere in Serie B.

Juventus, tutto dipenderà dall’Udinese per l’uscita di Samardzic

Il centrocampista gradirebbe la destinazione, anche grazie alle parole di Vlahovic e Yildiz che gli hanno parlato bene di Torino e della Juventus. Per i bianconeri sarebbe un’acquisto importante per mettere più qualità nel centrocampo del prossimo anno. Non resta che aspettare il finale di stagione, che per quanto riguarda la zona retrocessione mette a rischio molti club, tra cui l’Udinese.