Juventus, si studia l’alternativa a Koopmeiners | Piacciono Ferguson e Samardzic

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe sondando altri obiettivi per il centrocampo oltre a Koopmeiners, per il quale la concorrenza della Premier potrebbe rappresentare un problema. La Juventus segue Lewis Ferguson del Bologna che proprio come Koopmeiners nasce mediano o mezzala, per poi trasformarsi in trequartista atipico d’inserimento. I costi dell’operazione sarebbero più contenuti, tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Interesse anche per Samardzic, la Juve pensa al doppio colpo

L’alternativa rimane il grande nome dello scorso mercato estivo, uscito un po’ dalle voci di mercato in questa stagione, ma profilo giovane e gettonato: si tratta di Lazar Samardzic. Rispetto a Koopmeiners e Ferguson è un po’ meno incursore, ma ha un piede sinistro che si fa notare. Prezzo intorno ai 20-25 milioni, più complicato arrivare a Georgiy Sudakov dello Shakthar Donetsk, già obiettivo di mercato bianconero nella scorsa stagione. Non è poi escluso che Samardzic possa arrivare insieme ad un altro colpo sempre nella zona centrale del campo, dove sono rivolte le attenzioni maggiori da parte di Giuntoli.