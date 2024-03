Juventus, Calafiori in estate coi soldi della Next Gen | Il piano di Giuntoli

Come spiegato oggi dal Corriere dello Sport, la Juventus ha in mente il piano per arrivare a Calafiori in estate. L’idea di Giuntoli è quella di fare cassa con alcuni dei calciatori provenienti dalla Next Gen che si sono messi in mostra quest’anno in Serie A per ricavarne il tesoretto da investire nel difensore dell’Under 21. Soulé, Barrenechea e Huijsen sono i tre giovani con più mercato e potrebbe esser sufficiente cederne anche solo due su tre per ricavare i 40 milioni di richiesta base del Bologna.

Calafiori perfetto per la Juve, può fare sia il terzo centrale che il terzino sinistro

Calafiori è un giocatore duttile, cresciuto nella sua carriera giovanile da terzino sinistro ed esploso definitivamente con Thiago Motta da centrale sinistro di una difesa a 3, ruolo che gli permette di utilizzare la sua qualità e la sua conoscenza del gioco e dare supporto alla squadra in entrambe le fasi. La Juventus ha individuato in lui il profilo ideale per rinforzare la difesa e Giuntoli prepara l’operazione per l’estate.