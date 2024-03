Juventus, la difesa al centro dei piani di Giuntoli | Calafiori il grande obiettivo

Il DS bianconero Giuntoli prepara il mercato per rinforzare la difesa. Ecco gli obiettivi della Juventus.

Come riferisce la Gazzetta, la Juventus lavora al prossimo calciomercato e il principale obiettivo di Giuntoli è intervenire in difesa, reparto che quest’anno ha dato meno garanzie rispetto alla tradizione bianconera. L’obiettivo è quello di rafforzare il reparto arretrato e ringiovanirlo, per costruire la Juventus del futuro.

Hujsen torna a Torino, il sogno di Giuntoli è Calafiori

I bianconeri intendono riportare alla base Dean Huijsen, attualmente in prestito alla Roma, che potrebbe però fare un tentativo per trattenerlo. Altra squadra interessata al giovane talento che ha scelto la nazionale spagnola è il Borussia Dortmund, che prepara un’offerta importante, ma la Juventus vuole tenerlo. Il grande sogno di Giuntoli per la difesa però è Riccardo Calafiori, giocatore definitivamente sbocciato sotto la guida di Thiago Motta e che abbina forza fisica a grande qualità, oltre ad essere un classe 2002 con ampi margini di miglioramento.