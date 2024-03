Juve, Allegri verso la conferma: confronto con Giuntoli, determinante la Champions. In casa bianconera sono iniziate le manovre in vista della prossima stagione: il tecnico è in scadenza nel 2025

Il periodo poco semplice della Juventus sembra non influire sul futuro dell’allenatore che viene rassicurato da Giuntoli. Max Allegri, in scadenza con la Vecchia Signora nel 2025, non deve temere il proprio futuro.

Juventus, Giuntoli rassicura la panchina ad Allegri

Cristiano Giuntoli nelle ultime ore ha deciso di rassicurare Allegri per il presente e per il futuro. Il messaggio del dirigente toscano e di tutta la società gira intorno alla qualificazione alla prossima Champions League. Sembrano non fare testo il crollo dell’ultimo periodo, i fischi dell’Allianz Stadium, il nervosismo manifestato dai giocatori sia in campo che fuori. La Juventus continua a vivere un momento difficile dopo un inizio campionato da favola.

La conferma di Max Allegri dipende da come terminerà la stagione. La società, dopo aver visto sfumare la possibilità di vincere lo scudetto, attende la qualificazione alla prossima Champions. Nelle 9 giornate in programma infatti, la Juventus sarà protagonista di diversi scontri diretti al cospetto di Lazio, Fiorentina, Milan, Roma e Bologna. Starà proprio ad Allegri trovare la medicina giusta per curare i mali evidenziatesi nell’ultimo periodo e trovare solidità sulla panchina della sua Vecchia Signora.