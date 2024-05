Roma, i giallorossi in prima fascia in caso di qualificazione alla prossima Champions League

La Roma è ancora in lotta per il prossimo posto in Champions League, che è un grande obiettivo stagionale. La squadra di De Rossi ha tre strade: arrivare quinta in campionato e vincere l’Europa League, oppure, come ultima risorsa, arrivare sesta a patto che l’Atalanta arrivi quinta e vinca l’Europa League. Se arriva al traguardo sarà addirittura nel primo gruppo.

Roma, la simulazione delle “urne” per la Champions League

“Calcio e Finanza” ha simulato le quattro urne in base alla classifica attuale e al ranking. Guardando le squadre italiane, l’Inter sarà sicuramente in prima fascia, ma se anche la Roma dovesse avanzare, sarebbe in prima fascia grazie al ranking Uefa. Il Milan balla tra seconda e terza, la Juve è decisamente nella seconda e il Bologna sarà quasi sicuramente in quarta. Secondo questa simulazione, ad unirsi alla Roma nella prima fascia sono: Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Lipsia e Borussia Dortmund.