Milan, testa al Genoa: oggi giornata di scarico, domani ripresa degli allenamenti

Il Milan, più di altre squadre, ha poco da chiedere a questo finale di campionato. Per i rossoneri ormai secondo posto tranquillo, con una Juventus da due mesi con il freno a mano tirato, e scudetto già assegnato ai cugini rivali: l’importante sarà finire dignitosamente la stagione.

Milan, domenica il Genoa: per finire bene il campionato

Così il Milan si prepara in vista della quartultima partita della sua stagione che si giocherà a San Siro contro il Genoa degli ex Gilardino e Messias questa domenica alle ore 18. I rossoneri oggi osserveranno una giornata di scarico e torneranno al lavoro domani venerdì 3 maggio per un allenamento al mattino, a due giorni dalla gara contro il Grifone. Questo è il comunicato sull’allenamento di ieri mattina: “Colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, domenica 5 maggio a San Siro alle ore 18.00, che vedrà il Milan affrontare il Genoa“.