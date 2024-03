L'attaccante della Juventus non risponderà presente alla chiamata di Dragan Stojkovic. Niente Serbia: salterà gli impegni con la Nazionale a causa dei nuovi problemi fisici che lo terranno nuovamente bloccato in infermeria. Intanto, dopo il rosso contro il Genoa, arriva anche una multa dalla società bianconera.

Un momento difficile per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus, che si è mostrato molto nervoso durante il match contro il Genoa, dove ha rimediato un cartellino rosso, oltre a non partecipare al ritiro in Nazionale per infortunio, riceverà anche una multa salata dalla società bianconera.

Juventus, multa salata per Vlahovic

L’attaccante bianconero è stato costretto a rinunciare alla convocazione della Serbia causa mal di schiena. Il cartellino rosso rimediato contro il Genoa porterà nei prossimi giorni a quantificare in circa 70 mila euro la multa che gli comminerà la Juventus (il 5% dello stipendio mensile lordo). Un atto dovuto, l’espulsione, impedirà a Vlahovic di guidare l’attacco della Juve nella trasferta in casa della Lazio.

Nell’ottica dell’infortunio arriva come una manna dal cielo la sosta del campionato. Il problema alla schiena è abbastanza fastidioso al momento. La Juventus lo terrà sotto controllo e monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno. Almeno per ora non è stata comunicata alcuna tempistica per il recupero e per il rientro, ma la sensazione è che Vlahovic possa serenamente esserci dopo la sosta anche se squalificato.