Verso Roma-Juventus, in palio tre punti fondamentali per la corsa Champions

Passano i giorni e si avvicina inesorabilmente la fine della stagione 2023/24 di serie A, con ancora 18 squadre su 20 che devono lottare per provare ad avere il miglior posizionamento possibile e inseguire i loro sogni e obiettivi. Due di queste sono Roma e Juventus, che domenica si incontreranno per la 35^ giornata di campionato, per provare a conquistare definitivamente il piazzamento Champions.

Roma-Juventus, arbitra Colombo. Di Paolo e Dionisi al VAR”

Si prospetta essere un finale infuocato quello della nostra Serie A, con due posti retrocessioni ancora non certi e con l’Inter che è l’unico club ad essere sicuro di giocare la Champions la prossima stagione, e sebbene tutte le partite rimanenti siano fondamentali per le sorti di ciascun club, il match con più appeal della 35^ giornata è indubbiamente Roma-Juventus, attualmente rispettivamente al quinto e terzo posto, ma con l’Atalanta a -2 che spinge per sorpassare i Capitolini, considerata anche la gara da recuperare contro la Fiorentina.

Per queste ragioni la terna arbitrale a cui è stata affidata la suddetta partita è certamente di livello: il primo fischietto sarà Colombo con Guida IV uomo, mentre al VAR ci saranno Di Paolo e Dionisi.

Il bilancio delle due squadre con Colombo è positivo solo per la Roma, che hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio (ultima il 2-0 con il Napoli) e un solo pareggio; la Juve invece non ha bei trascorsi con l’arbitro della sezione di Como, col quale hanno collezionato solo una vittoria e due sconfitte.