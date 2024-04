Verso Roma-Juventus, buone notizie per Allegri: ecco De Sciglio

È un vero e proprio tour de force quello che sta affrontando la Juventus in queste ultime settimane di stagione, che dopo Lazio in Coppa Italia e Milan in campionato, dovrà affrontare la Roma domenica e la Salernitana in casa prima della finale di Coppa Italia con l’Atalanta e il match in trasferta con il Bologna.

Juventus, torna ad allenarsi anche De Sciglio

Dopo due giorni di riposo, è tornata ad allenarsi la Juventus in vista della sfida con la Roma programmata domenica alle 20:45, in cui entrambe le formazioni lotteranno per ottenere i 3 punti che farebbero mettere loro un’importante mattonella in chiave qualificazione Champions, non ancora matematica per entrambe le squadre.

È arrivata anche una buona notizia per Allegri questa mattino, dato che De Sciglio è tornato ad allenarsi in gruppo dopo non essere stato nemmeno convocato nella partita contro il Milan la scorsa partita. Domani mattina il prossimo allenamento dei bianconeri.