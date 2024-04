Lazio-Juventus: Tudor recupera Guendouzi e Immobile, Allegri perde De Sciglio | Le ultime sulle formazioni

Queste le probabili formazioni di Lazio-Juventus, che domani scendono in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Diversi i cambi per le due squadre, con Tudor che recupera Immobile e Guendouzi, che si accomoderano però in panchina. Dall’altra parte tutto confermato per Allegri.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Romagnoli, Gila, Marusic, Kamada, Vecino, Hysaj, Felipe Anderson, Luis Alberto, Castellanos. All. Tudor.

Juventus (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.