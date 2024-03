Juventus, Calafiori in pole per rinforzare la difesa, e su Huijsen…

Giuntoli studia la Juventus del futuro e la Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si concentra sulle prossime mosse che i bianconeri hanno in piano per rinforzare la difesa, cercando specialmente elementi di piede sinistro e in grado di giocare anche sull’esterno, data anche la scadenza di contratto di Alex Sandro che saluterà a fine stagione.

Il nome più gettonato è Riccardo Calafiori. Trasformato da Thiago Motta, è in cima alle preferenze della Juventus, ma il Bologna lo valuta almeno 25 milioni. Un tentativo verrà effettuato, magari inserendo Facundo Gonzalez nell’operazione (l’uruguaiano attualmente è in prestito alla Sampdoria), però i dirigenti bianconeri valutano anche delle possibili alternative.

Kelly e Reinildo le alternative, ma occhio a Huijsen e Rugani

Tra i parametri zero di giugno piace Lloyd Kelly, 25enne inglese a fine contratto con il Bournemouth. Mentre rimane monitorato anche Reinildo, in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2025 e seguito dai tempi del Lille.

Intanto, viste le difficoltà economiche della squadra bianconera, Giuntoli pensa al rinnovo di Daniele Rugani (contratto in scadenza a giugno, si continua a lavorare a un accordo) e all’eventuale promozione del 18enne Dean Huijsen, protagonista in positivo nel prestito alla Roma e già corteggiato da diverse big europee. Nel caso di Huijsen molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Continassa, dove il classe 2005 è stimato e valutato intorno ai 30-35 milioni.