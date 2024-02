Juventus, ecco Nijstad | Il 2008 è già a Torino, operazione alla Huijsen

La Juventus ha messo le mani su Ruud Nijstad, difensore mancino classe 2008 forgiato dal vivaio del Twente. Come riporta il quotidiano TuttoSport oggi in edicola, il giovane calciatore in queste ore è a Torino per visitare le strutture del club: l’idea del club bianconero è quello di far continuare la sua formazione del settore giovanile del club perché intravede in lui qualità da nuovo Huijsen, 18enne difensore di proprietà della Juve attualmente in prestito alla Roma.