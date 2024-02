Roma, serve una sforzo per Huijsen | Ecco la richiesta della Juventus

Dean Hujisen nella serata di ieri ha regalato una grande prestazione nella vittoria della Roma sul Frosinone. I giallorossi vorrebbero tenerlo, ma ricordiamo che il calciatore olandese è arrivato in prestito secco dalla Juventus e ora per prenderselo in via definitiva servirà uno sforzo economico non da poco per convincere il club.

Roma, la Juventus chiede 30 milioni per Huijsen

La richiesta della Juventus sarebbe di ben 30 milioni per Dean Hujisen. Secondo quanto riporta calciomercato.com però, il club bianconero non sarebbe disposto a cedere nuovamente in prestito il calciatore, tanto che si tratterà solamente nel caso in cui arrivasse un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo.