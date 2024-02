Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus o meglio Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi sul giovane Ruud Nijstad, classe 2008 e centrale del Twente.

Juventus, Giuntoli vuole convincere Nijstad

Il giocatore ha compiuto da non molto i sedici anni, ma alla Juventus questo non importa perché si sta facendo di tutto per provare a portare il calciatore a Torino. Su di lui però ci sono anche varie squadre in Europa, perciò non sarà semplicissimo strapparlo alla folta concorrenza.