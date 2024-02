Juventus, Danilo in dubbio per il Frosinone | C’è l’esito degli esami strumentali

Sospiro di sollievo per Danilo e la Juventus. Il difensore brasiliano ha subìto un infortunio durante la sfida con l’Hellas Verona e, come riportato dal sito ufficiale della Juventus, questa mattina si è sottoposto a degli accertamenti strumentali presso il J|Medical. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Danilo hanno escluso lesioni capsulo legamentose e fratture alla caviglia. Il giocatore ha cominciato un percorso riabilitativo e verrà monitorato giorno per giorno.

Danilo a rischio per Juve-Frosinone

Il capitano della Vecchia Signora potrebbe, dunque, saltare la sfida col Frosinone e cercare di recuperare la miglior condizione fisica in vista del big match in programma il 3 marzo al Maradona contro il Napoli.