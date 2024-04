Genoa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Partita che conta più per il Cagliari che per il Genoa visto che i sardi si trovano a +3 sull’Udinese terzultima. Gli ultimi tre scontri tra i due club a Marassi sono terminati tutti per 1-0 a favore del Genoa. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 29 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Nandez, Gaetano, Makoumbou, Sulemana, Augello; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri