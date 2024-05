L’Inter lavora per il rinforzo in attacco già da mesi. I nomi in lista sono tanti, ma nelle ultime ore è spuntato anche quello di Vitor Roque. Il giocatore, talento brasiliano classe 2005 del Barcellona, potrebbe essere la pista alternativa a Gudmundsson.

Inter, Vitor Roque per l’attacco

La formazione nerazzurra, dopo l’ingaggio a parametro zero di Taremi, prepara un altro colpo in attacco. Il brasiliano Vitor Roque, che si appresta a lasciare il Barcellona dopo la conferma di Xavi sulla panchina blaugrana, è stato offerto a Inzaghi e rappresenta un’alternativa ad Albert Gudmundsson del Genoa.

Il classe 2005 a Barcellona è sbarcato a gennaio, ma non ha trovato la spazio immaginato: solo 11 presenze, di cui due da titolare. Tanto che il suo agente, André Cury, nelle ultime ore ha parlato apertamente dell’ipotesi di cessione, considerato che con Xavi il rapporto non è mai decollato. La dirigenza nerazzurra ha prospettato l’ipotesi di un arrivo in prestito. L’Inter già in passato ha seguito il diciannovenne, nel corso dei tour sudamericani i dirigenti interisti lo hanno tenuto d’occhio a lungo. Pagato 60 milioni di euro un anno fa dal Barça, all’Inter arriverebbe in prestito.