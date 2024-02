Juventus, su Calafiori l’ombra della Premier | I bianconeri accelerano

Riccardo Calafiori è una delle grandi novità di questa stagione visto anche l’ottimo lavoro fatto fino ad ora dal Bologna di Thiago Motta.

Juventus, Calafiori verso il Tottenham

Il difensore romano è da tempo nel mirino della Juventus, che in estate potrebbe cedere Bremer considerato che il calciatore piace(e non poco) al Manchester United. E proprio in cambio del difensore brasiliano a Torino potrebbe arrivare il difensore del Bologna e della Nazionale che però non interessa solo ai bianconeri poichè sul calciatore ha messo gli occhi anche il Tottenham, che vuole una altro difensore dopo l’arrivo di Dragusin.