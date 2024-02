La Juventus pronta a svecchiare la rosa | Spunta l’idea Calafiori

Dopo l’acquisto di Carlo Alcaraz, la Juventus non vuole di certo fermarsi qui visto che l’obiettivo di Giuntoli è sempre quello di svecchiare la rosa in ottica futura con l’obiettivo però di rimanere sempre competitivi.

Juventus, tutto su Koopmeiners e Calafiori

Tanti i nomi fatti in queste ultime settimane, da Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che a Torino piace tanto così come Riccardo Calafiori, difensore del Bologna reinventato in questa posizione da Thiago Motta visto che il calciatore è cresciuto nella Roma come terzino. Sono questi i due nomi fatti da “La Gazzetta dello Sport” e che Giuntoli punta per l’estate.