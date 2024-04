Se Adrien Rabiot non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno, la Juve punterebbe su un parametro zero per rimpiazzarlo. Si tratta di Jorginho

La Juventus non potrà fare un grande mercato, tutto dipenderà anche da come andrà a finire il campionato. La dirigenza della Vecchia Signora punterà su un mercato sostenibile, le difficoltà economiche non permetteranno un grande mercato. Una delle preoccupazioni di Cristiano Giuntoli è il futuro di Adrien Rabiot che, molto probabilmente, a fine stagione dirà addio ai bianconeri.

Juve, nuovo regista a centrocampo: Jorginho

Il mercato sostenibile della Juventus con cui se dovesse partire a zero Adrien Rabiot, la Vecchia Signora sarebbe costretta a puntate su un nuovo giocatore a zero. La scelta del francese potrebbe dipendere molto anche dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

Nel mirino, per sostituire il vuoto a centrocampo, si pensa a Jorginho, ex Napoli, attualmente in forza all’Arsenal. Il centrocampista è in scadenza con i Gunners a fine stagione (30 giugno). Il giocatore brasiliano, naturalizzato italiano, è molto conosciuto da Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero potrebbe essere la chiave giusta per arrivare al regista della Nazionale italiana. Potrebbe passare a lui la direzione del centrocampo bianconero.