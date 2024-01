Juventus, Giuntoli prova il colpo last-minute: piace Alcaraz del Southampton

I bianconeri pensano al centrocampista argentino per sfidare l'Inter per lo Scudetto

La Juventus non si arrende e proverà a prendere un centrocampista nelle prossime 44 ore rimanenti prima che il calciomercato invernale chiuda le serrande. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, come già detto a più riprese, proverà a sfruttare eventuali occasioni di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista può arrivare dal Southampton

Dopo i sondaggi di Bonaventura e Pereyra che salvo colpi di scena rimarranno tali senza che ci sia nulla di più, l’ultima idea per il centrocampo porta tra le mura del St. Mary’s Stadium. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve tenterà fino all’ultimo di prendere Carlos Alcaraz, classe 2002 pagato 14 milioni di euro dal Southampton che, in questo momento, difficilmente partirà in prestito come vorrebbero i bianconeri quindi si valutano formule alternative.