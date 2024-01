Juventus, Chiesa e McKennie in gruppo | Buone notizie per Allegri

Sorride la Juve e pure Massimiliano Allegri: Federico Chiesa ha svolto l’ultima seduta di allenamento in gruppo coi compagni. Rientrato anche Weston McKennie dopo la partita con l’Empoli.

La Juventus arriva a pieno regime con l’Inter

In vista della partita contro l’Inter, La Juventus fa il pieno delle forze con il rientro di Federico Chiesa (oggi allenamento in gruppo), e il ritorno di Weston McKennie dopo gli acciacchi accusati contro l’Empoli. Buone notizie quindi dallo staff medico bianconero che è ottimista anche per Rabiot. Da giovedì infatti, il centrocampista francese farà ritorno dai compagni per essere a disposizione di Allegri per la partita che deciderà gran parte della lotta scudetto con l’Inter.