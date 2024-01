La Juventus vuole blindare Weston Mckennie | Giuntoli prepara il rinnovo

La Juventus sta pensando a prolungare il contratto di diverse pedine importanti dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Uno di queste è Weston Mckennie che sta facendo una stagione straordinaria dopo il prestito al Leeds e ora è diventato imprescindibile per il tecnico di Livorno.

Juventus, il rinnovo del texano diventa la priorità

Come riportato da Sky Sport, da febbraio, quindi a mercato chiuso, Giuntoli aprirà le trattative per il rinnovo del centrocampista. Il contratto, attualmente in scadenza nel 2025, dovrebbe essere prolungato fino al 2027 o 2028 con l’attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro che rimarrebbe invariato ma verrebbero aggiunti dei bonus corposi.