La Juventus prepara la doppia mossa a centrocampo | Offerta monstre

La Juventus, con l’occhio sempre attento al futuro del proprio centrocampo, ha messo nel mirino due nomi di spicco: Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Ederson. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, questi giocatori rappresentano le scelte ideali per la Vecchia Signora, che cerca di incrementare la propria forza nel settore mediano.

Secondo quanto riportato dal portale TuttoJuve.com il Giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha sottolineato: “La Juventus tra Koopmeiners ed Ederson ha individuato i centrocampisti più indicati per andare a rinforzare veramente la squadra. La volontà della Juve è talmente ferma che finito questo mercato si vuole seriamente cominciare a lavorare per convincere non tanto Koopmeiners che penso possa essere d’accordo ad un eventuale trasferimento ma soprattutto l’Atalanta.”

L’interesse della Juventus per Koopmeiners ed Ederson dunque non è una novità, e con il calciomercato in continua evoluzione, resta da vedere come i Bianconeri procederanno nel concretizzare questi interessi, mantenendo la squadra competitiva sia in Italia che in Europa.