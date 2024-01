Verso Inter-Juventus, Allegri spera nel recupero di Chiesa | Il punto

La Juventus è pronta a lanciarsi nel big match contro l’Inter decisivo per lo scudetto. L’Inter dopo la gara di ieri sera ha allungato, e si ritrova a +1 con una gara in meno.

Juventus, dubbi sull’attacco

Dopo il pareggio contro l’Empoli di sabato scorso è crollata qualche certezza in casa Juve. L’espulsione di Milik ha complicato i piani sia per lo svolgimento della gara con l’Empoli e sia per la prossima con l’Inter visto che per squalifica non ci sarà. Da valutare le condizioni di Chiesa che potrebbe non avere i 90 minuti sulle gambe. A questo punto la Juve dovrà puntare tutto sul giovane Yildiz che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite con al suo fianco l’insostituibile Vlahovic.