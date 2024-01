Juventus, se parte Chiesa c’è l’idea Zaccagni | L’esterno arriva con Felipe Anderson?

La Juventus prepara una doppia mossa per la prossima stagione con i nomi di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni

Intervenuto a Rai Sport, Ciro Venerato ha fatto il punto di mercato sulla Juventus, che a fine stagione potrebbe effettuare un doppio colpo dalla Juventus.

Juventus, tutto su Zaccagni e Felipe Anderson

Questo quanto spiegato dal giornalista e raccolto da Tuttojuve.com: “La Juve sta valutando il mercato degli esterni. C’è stato un approccio non convintissimo con Felipe Anderson, che continua a chiedere 4 milioni, mentre la Juve potrebbe ragionare eventualmente su 3. Ma il nome nuovo per la Juve è sempre in casa Lazio ed è Zaccagni, calciatore che ha difficoltà a rinnovare con Lotito – contratto fino al 2025 -, e la Juve tramite intermediari ha fatto sapere a Lotito e all’agente che potrebbe essere interessata nel caso dovesse dismettere Chiesa”.