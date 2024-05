Real Madrid-Cadice, le ultimissime sulle formazioni

Queste le probabili formazioni di Real Madrid e Cadice in vista della sfida delle 16:15 di Liga con Ancelotti che cambia tanto, tutto in vista della Champions League. Diverse quindi le sostituzioni per le Merengues, che si avvicinano al titolo.

Real Madrid-Cadice, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Militao, Nacho, Garcia; Ceballos, Tchouameni, Modric; Guler; Diaz, Joselu.

CADICE (4-3-1-2): Ledesma; Ousuo, Falì, Chust, Lucas; Carcelen, Alcaraz, Ramos: Fernandez; Navarro, Juanmi.