Inzaghi: “Ho pensato solamente a stasera e non alla Juventus. Su Asllani non ho mai avuto dubbi”

Sono queste le parole a Dazn di Simone Inzaghi, che sottolinea la vittoria importante contro la Fiorentina che permette ai nerazzurri di riprendersi la testa della classifica.

Inzaghi: “Sempre difficile venire a Firenze. L’arbitro ha diretto bene”

Avete avuto anche timore di non vincere?

“Sì, perché dopo l’1-0 abbiamo avuto tante occasioni per segnare. In una è stato bravo Terracciano, poi potevamo mettere più qualità. Ma a questi ragazzi non posso dire nulla, solo fare un grande applauso. Sappiamo che ogni gara è difficile, a Firenze è sempre difficile venire a vincere”.

Hai pensato a domenica prossima?

“No, ho pensato alla partita di questa sera. Guardiamo la partita più vicina, lavoriamo giorno dopo giorno. Veniamo da due finali, perché è come se ne avessimo giocate due. Ho dato due giorni di riposo ai ragazzi, lo meritano perché spingono dal 13 luglio. Sapevamo che Firenze era una tappa molto importante per noi”.

Asllani sembrava un titolare dentro i titolari.

“Kristjan è stato bravissimo, ma non avevo dubbi. Avevo dubbi se fosse stato disposto a stare un anno ancora dietro Calhanoglu, ma lui è dentro il gruppo al 100%. Si allena sempre bene, è una fortuna avere un ragazzo sempre così. Sono contento per l’assist, ha fatto una grande gol tenendo 95 minuti, era da tantissimo che non li faceva. Questa è la testimonianza di dove lavora”.

Sui casi da moviola.

“Non ho rivisto e non ho sentito Marelli, gli episodi sono fatti per giudicare e vedere. Hanno impiegato tanto tempo perché erano da vedere, poi indipendentemente dall’assegnazione o no del rigore è giusto accettare quello che decidono. L’arbitro ha diretto molto bene, poi ci sono tre uomini in campo e due al VAR che devono prendere decisioni difficili in poco tempo”.

Domenica è una partita da ragionare o da aggredire?

“Sarà una partita tra due squadre che stanno avendo un cammino impressionante. La prepareremo nel migliore dei modi, la affronteremo al meglio contro un’avversaria che sta facendo il nostro percorso. Dovremo prepararla come all’andata, quando ci furono due gol in una partita non spettacolare. Ora giochiamo a casa nostra, coi nostri tifosi che sono importantissimi. Sono stati in tanti anche stasera, hanno spinto e sofferto fino alla fine”.