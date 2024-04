A fine stagione il Milan dirà addio a Simon Kjaer. Il difensore danese, in rossonero dal 2020 non rinnoverà con il club milanese. Ad ufficializzare la notizia è il suo agente, Mikkel Beck.

Milan, Kajer è ai titoli di coda

Mikkel Beck, agente del difensore del Milan, ha parlato a Boldkkl sul futuro del proprio assistito. Il difensore è pronto a lasciare i rossoneri già in estate, considerando la scadenza del contratto. Il suo agente Mikkel Beck in un’intervista a Bold.dk: “Simon lascerà i rossoneri. Non c’è una polemica, tutte e due le parti condividono la scelta”.

Kajer, che da poco ha spento le 35 candeline, si sente ancora in forma. Il difensore danese, infatti, disputerà l’Europeo da capitano con la sua Danimarca e poi deciderà cosa fare. Con il Diavolo, in quattro anni ha giocato 120 partite, nelle ultime 4 gare di campionato Simon avrà modo di salutare il pubblico rossonero. Beck ha concluso: “Ora come ora non mi aspetto chiarimenti rapidi riguardo la sua situazione, vuole decidere liberamente insieme alla sua famiglia. Voleva riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e ci è riuscito. Nel 2022 ha vinto lo scudetto, l’anno scorso ha centrato la semifinale di Champions. Alcuni club hanno chiesto informazioni, è vero, ma a lui è sempre interessato il Milan. Gli ha regalato tante ottime partite sotto Natale. Ora è ancora infortunato, ma sarà pronto per il finale di stagione e soprattutto per l’Europeo”.