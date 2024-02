Rugani salva la Juventus al 95′: i bianconeri ritrovano la vittoria (3-2)

Termina 3-2 tra i bianconeri e il Frosinone. Bellissimo primo tempo all’Allianz Stadium. Juventus subito in vantaggio, al 3′, con Dusan Vlahovic. Il serbo stoppa bene e piazza in rete un buon assist di McKennie. Subito pari del Frosinone con Cheddira. Il centravanti marocchino gira di testa, non lasciando scampo a Szczesny, un gran cross di Zortea.

Tre punti d’oro per la Juventus

Dopo tredici minuti passa nuovamente avanti la formazione ciociara con Brescianini, che su filtrante fornito da Harroui infila alle spalle del portiere bianconero. Al 32′ è ancora Vlahovic a rispondere. Dopo un’azione insistita, il numero 9, su nuovo passaggio di McKennie, controlla bene e infila, con un sinistro a giro, il gol del pari.

Nel secondo tempo ci prova la Juventus, prima con Chiesa, poi con Yildiz, senza concretizzare e senza mai centrare la porta difesa da Cerofolini. Al 95′ arriva la svolta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Rugani, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, a regalare i tre punti ai bianconeri. Dopo quattro partite senza vittorie, i bianconeri trovano i tre punti e salgono a 57. Beffa per la formazione di Di Francesco, fermi a 23.

Juventus-Frosinone, risultato e tabellino:

Reti: 3′, 32′ Vlahovic (J); 14′ Cheddira (F); 27′ Brescianini (F), 95′ Rugani (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (87′ Milik), Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie (87′ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot (29′ Alcaraz), Kostic (62′ Weah); Vlahovic, Chiesa (62′ Yildiz). All. Allegri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli; Valeri, Brescianini, Harroui (72′ Barranechea), Mazzitelli (87′ Gelli), Lirola (94′ Monterisi); Soulé (87′ Seck), Cheddira (72′ Kaio Jorge). All. Di Francesco.