Juventus-Frosinone, le UFFICIALI: Chiesa torna al fianco di Vlahovic. La scelta su Alcaraz e Kaio Jorge

Le scelte ufficiali dei due tecnici per il lunch match domenicale. Chiesa sfida Soulè per giocarsi il futuro nella Juve

Questa domenica si parte dallo Stadium dove si affronteranno Juventus e Frosinone. Nessun cambio modulo per Allegri che si affida al suo 3-5-2 con Rugani al posto dell’infortunato Danilo mentre a centrocampo ci sarà McKennie e non Alcaraz dal primo minuto. In attacco la coppia sarà formata da Chiesa e Vlahovic. Tante sorprese in casa Frosinone a partire dal portiere perché giocherà Cerofolini al posto di Turati e Zortea prenderà il posto come braccetto di destra della difesa a tre. L’altra sorpresa è Cheddira che in attacco ha vinto il ballottaggio con Kaio Jorge con Soulè alle spalle dell’attaccante marocchino.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FROSINONE (3-5-1-1): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli; Lirola, Harroui, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulè; Cheddira. Di Francesco