Milan, Amorim si toglie dal mercato: “Resto allo Sporting Lisbona”

Il Milan sta sondando diversi allenatori per il dopo Pioli. Tra questi c’è anche Ruben Amorim che è stato vicinissimo al Liverpool qualche settimana fa prima che i Reds virassero con decisione su Arne Slot. Il tecnico ha appena vinto il campionato portoghese con lo Sporting Lisbona e ne ha approfittato per fare chiarezza sul futuro.

Milan, Amorim si tira fuori dalla candidatura

Queste le parole del tecnico portoghese: “Resto allo Sporting Lisbona. Sono sotto contratto ed è un momento speciale per me e per il club. Ora proveremo a vincere insieme il terzo titolo. Proveremo a realizzare il nostro sogno”.