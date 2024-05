Oggi gli accertamenti per l'attaccante

A quattro giorni dal ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen e a una settimana da un altro scontro diretto per il campionato (domenica, contro l’Atalanta), la Roma rischia di perdere Paulo Dybala.

Roma, paura per Dybala

L’attaccante argentino è stato sostituito all’intervallo della partita contro la Juventus. Il tecnico De Rossi, a fine match, ha spiegato il motivo del cambio: “Dybala ha sentito un fastidio all’adduttore. Dice che non è niente di clamorosamente grave, ma valuteremo nei prossimi giorni cosa fare. Non dovrebbe essere niente di molto grave”.

All’intervallo è uscito dal campo con la parte del pantaloncino della coscia destra tirato su mentre intanto si massaggiava la parte dolorante. L’attaccante è rimasto negli spogliatoio insieme ai fisioterapisti proprio per valutare l’entità del problema. Nella giornata il giocatore svolgerà tutti gli accertamenti del caso per scongiurare qualsiasi situazione a rischio o che potrebbe portare a un problema maggiore. De Rossi ci fa affidamento, magari lo lascerà a riposo anche domani per poi portarlo a Leverkusen e lì valutare se utilizzarlo dal primo minuto.