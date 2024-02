Juventus-Frosinone, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Juventus-Frosinone, comparazione quote

Il lunch match tra Juventus e Frosinone, in programma domenica alle 12:30, rappresenta un importante confronto nella Serie A italiana. Questa partita non solo mette a confronto due squadre con obiettivi diversi in questa stagione, ma è anche una sfida tra due allenatori molto rispettati, Massimiliano Allegri della Juventus e Eusebio Di Francesco del Frosinone​​​​.

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Juventus è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.30 su Snai e 1.35 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 5.50 mentre una vittoria del Frosinone (segno 2) si trova anche quota 9.75. Ecco la comparazione quote di Juventus e Frosinone dei bookmakers: